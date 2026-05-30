Efteling

Efteling zet grote tent neer op het Zomerstrand: nieuwe plek voor entertainment

FOTO'S De Efteling komt dit jaar met een nieuwe opzet voor het Efteling Zomerstrand. Het terrein, gelegen op de Speelweide, krijgt een andere indeling, met als belangrijkste blikvanger een gigantische strechtent. Die wordt momenteel opgebouwd. De tent zal in de zomermaanden gebruikt worden voor verschillende nieuwe acts.

Voorbijgangers kunnen zien hoe bovenop gigantische palen een wit tentdoek is bevestigd. De constructie zal een groot deel van het terrein in beslag nemen. Dankzij de overkapping staan bezoekers straks droog bij minder mooi weer, terwijl er op zonnige dagen juist gezorgd wordt voor extra schaduw.

Sinds de introductie van het Zomerstrand in 2023 stond het gebied vooral in het teken van Efteling-figuren Jokie en Jet. Het Carnaval Festival-thema verdwijnt nu deels naar de achtergrond: de nieuwe shows hebben een algemener zomerthema.



Symbolica

Het hoogseizoen van de Efteling start officieel op vrijdag 3 juli. Vervolgens blijft het park tot eind augustus dagelijks geopend tot 21.00 of 22.00 uur. Het entertainmentprogramma voor de zomerperiode wordt binnenkort bekendgemaakt. Eerder werd al een vergunning aangevraagd voor het neerzetten van een prieeltje op het plein bij Symbolica, ook bedoeld voor de zomer.































