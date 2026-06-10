PortAventura World

Ferrari-pretpark lanceert Formule 1-festival met shows en wedstrijden

FOTO'S Het Spaanse pretpark Ferrari Land zet deze zomer volledig in op de Formule 1. De bestemming, onderdeel van PortAventura World in Salou, lanceerde afgelopen week een nieuw evenement rond de autosport: het GP Festival. Tussen vrijdag 5 juni en zondag 19 juli vinden in het park vijf Formule 1-weekenden plaats.

Het festival valt samen met de Grands Prix van Monaco, Spanje, Oostenrijk, Groot-Brittannië en België. Tijdens racedagen kunnen bezoekers de wedstrijden live volgen op verschillende locaties in het park, waaronder lanceerachtbaan Red Force. Op die zondagen opent Ferrari Land bovendien eerder dan gebruikelijk, om 15.00 of 16.00 uur.

Voor het evenement is gezorgd voor speciale decoraties. Ook staan er extra activiteiten op het programma. Zo worden wedstrijden gehouden in de racesimulatoren van de Pole Position Challenge. De snelste deelnemers maken kans op prijzen.



Stuntvoorstelling

Ook komen er vijf speelgoedracebanen van het merk Carrera, waaronder een grote replica van het circuit van Barcelona-Catalunya. Daarnaast gaat een nieuwe show in première. In de Ferrari Land Arena is voortaan Born to Race te zien, een stuntvoorstelling over een jonge coureur die ervan droomt om voor Ferrari uit te komen.



Ook verschijnt een nieuwe straatact onder de naam GP Parade. Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen deelnemen aan GP Passport, een interactieve speurtocht met opdrachten verspreid over het park. Wie alle activiteiten voltooit, ontvangt een diploma. Tot slot is er een digitale Ferrari-quiz, beschikbaar via smartphones.















