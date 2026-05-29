Plopsaland introduceert nieuwe figuren: twee stuntelige mieren

FOTO'S Bezoekers van Plopsaland Belgium kunnen vanaf komende week kennismaken met twee nieuwe personages. De rode mieren Arnie en Barney uit de wereld van Maya de Bij maken op zondag 1 juni hun debuut in het Belgische pretpark.

Vanaf die dag verschijnen de twee figuren tijdens meet-and-greets in het park. Op maandag 20 juli volgt ook een introductie in het Duitse zusterpark Plopsaland Deutschland. Arnie en Barney zijn herkenbaar aan hun rode uiterlijk en olijfgroene helmen.

In de animatieserie staan ze bekend als stuntelige soldaten van een mierenkolonie. Plopsa laat weten dat er meer dan anderhalf jaar aan de ontwikkeling van de nieuwe figuren is gewerkt. Daarmee wordt de groep Studio 100-personages die bezoekers in de parken kunnen ontmoeten opnieuw uitgebreid.



Koptelefoon

De introductie valt samen met andere uitbreidingen rond Maya de Bij. In het Bumba Theater van Plopsaland Belgium gaat op 1 juni de Maya-voorstelling Het Bal van de Koningin van start. Voor het eerst maakt Plopsaland daarbij gebruik van een meertalig systeem. Bezoekers kunnen de volledige show via een koptelefoon volgen in het Duits of Frans.



Arnie en Barney krijgen dit jaar ook hun eigen bioscoopfilm. De CGI-animatiefilm gaat begin september in première in Duitsland. Het wordt de eerste spin-off-film van Die Biene Maja, zoals Maya de Bij bij onze oosterburen heet. Het gaat om een productie van Studio 100, Studio Isar Animation en 3Doubles Producciones.







