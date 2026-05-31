Youtubers vluchten dag eerder uit Preston Palace: 'Ik ben blij om weer naar huis te gaan'

VIDEO Een verblijf in het bekende all-inclusive resort Preston Palace is voor twee youtubers uitgelopen op een zware teleurstelling. Alwin Ritstier en zijn vrouw Ghislaine, van YouTube-kanaal Vet Gezellig, besloten zelfs een dag eerder naar huis te gaan. In een video van bijna een half uur halen ze hard uit naar het complex in Twente.

De videomakers, goed voor ruim 100.000 abonnees, betaalden 510 euro voor twee overnachtingen. Vooraf waren ze al gewaarschuwd door kijkers. Veel volgers omschreven Preston Palace volgens hem als een plek met een "hoog tokkiegehalte". Aanvankelijk zijn de twee best enthousiast. Ze kijken uit naar het grote aanbod aan activiteiten.

Preston Palace bestaat uit onder meer een bioscoop, een zwembad, bowlingbanen, kermisattracties en speelhallen. Eenmaal binnen verdwijnt het enthousiasme snel. Vooral het buffet moet het ontgelden. De youtubers spreken over eten dat eruitziet alsof het al langere tijd klaarstaat.



Vliegen

Ze klagen over extreem zoute gerechten, koude onderdelen van warme maaltijden en vliegen. Ritstier noemt het diner zelfs "het laagste niveau" van alle all-inclusive ervaringen die hij ooit heeft meegemaakt. Ook de sfeer in het gebouw valt niet in de smaak: de omgeving zou donker en druk zijn. "Er komt echt weinig daglicht naar binnen en het rook overal naar plakkende vloeren en alcohol", klinkt het.



Verder ergeren de twee zich eraan dat niet alle activiteiten binnen het all-inclusive concept blijken te vallen. In de speelhal moet bijvoorbeeld extra betaald worden. Daarnaast vinden ze dat gasten weinig tijd krijgen om te eten in het buffetrestaurant. De hotelkamer krijgt aanvankelijk een voldoende. Later ontdekt het duo echter aanslag of schimmel rond de douchekop.



Overprikkeld

Een ontspannen verblijf wordt het uiteindelijk niet. De youtubers zeggen overprikkeld te raken door de drukte in het gebouw. Tijdens een bioscoopbezoek nemen luidruchtige, dronken gasten plaats naast hen. Die nacht doen ze naar eigen zeggen nauwelijks een oog dicht door lawaai op de gangen. Het ruikt er naar een mix van onder meer "bejaardentehuis en schoolkamp".



Preston Palace eindigt dan ook helemaal onderaan de persoonlijke ranglijst van hotelervaringen. Het stel checkt na minder dan 24 uur vervroegd uit. "We zijn niet de mensen die hier gelukkig van worden", concludeert Ritstier. Zijn vrouw gaat nog een stap verder. "Ik ben blij om weer naar huis te gaan."



Ziekenhuis

Preston Palace heeft een opvallende geschiedenis. Het resort is gevestigd in een voormalig ziekenhuis in Almelo, dat eind jaren tachtig gekocht werd door ondernemer Hennie van der Most. Hij bouwde het pand vervolgens om tot een grootschalig uitgaanscomplex. In 2011 verkocht hij de locatie aan het management van het bedrijf.