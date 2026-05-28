Trailer én releasedatum voor dierentuingame Planet Zoo 2: één diergroep ontbreekt bewust

VIDEO Er zijn voor het eerst bewegende beelden verschenen van Planet Zoo 2, het langverwachte vervolg op de populaire dierentuingame. In een trailer van bijna anderhalve minuut onthult de Britse ontwikkelaar Frontier Developments nieuwe functies, dieren en spelmodi van de dierentuinsimulator. Opvallend genoeg bevestigt de studio ook direct dat spelers géén dolfijnen, walvissen of bruinvissen kunnen verwachten.

De game verschijnt op dinsdag 13 oktober 2026 voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Daarmee komt er zeven jaar na het originele Planet Zoo eindelijk een volwaardig vervolg. Frontier noemt het spel "de meest geavanceerde dierentuinsimulator tot nu toe".

Eén van de grootste toevoegingen is de komst van volledig aquatische dieren. Spelers kunnen voor het eerst aquaria bouwen met onder meer zwartpuntrifhaaien en karetschildpadden. Ook vliegende vogels debuteren in de serie, waaronder toekans en secretarisvogels. Daarvoor zijn speciale volières beschikbaar met aanpasbare netconstructies.



Toch ontbreekt een opvallende diergroep. Frontier bevestigt dat er geen walvisachtigen in Planet Zoo 2 zitten. De ontwikkelaar verwijst naar discussies binnen de conservatiewereld over het houden van dolfijnen en walvissen. "Het is belangrijk voor ons dat alle dieren in Planet Zoo 2 omgevingen hebben die het beste aansluiten bij hun behoeften", aldus de studio.



Men zegt de ontwikkelingen rond natuurbehoud van walvisachtigen wel nauwlettend te volgen. Daarnaast introduceert Planet Zoo 2 een nieuw systeem met Wildlife Reserves: grote natuurgebieden waarin dieren na verzorging in de dierentuin kunnen worden uitgezet. Spelers bouwen zo een internationaal netwerk van dierentuinen en reservaten.



Flinke verbeteringen

Volgens Frontier spelen natuurbescherming en herintroductie van dieren een grotere rol dan in het eerste deel. Ook op technisch vlak belooft de ontwikkelaar flinke verbeteringen. Dieren moeten realistischer reageren dankzij een vernieuwd gedragssysteem.



Verder komen er dynamische seizoenen, veranderende weersomstandigheden en uitgebreidere bouwmogelijkheden. De bekende Franchise-modus keert terug, net als Sandbox en een carrièremodus. Planet Zoo 2 verschijnt in een standaardeditie van 49,99 euro en een Deluxe Edition van 64,99 euro. Wie vooraf bestelt, krijgt extra decorstukken en exclusieve objecten.