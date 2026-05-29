In Plopsaland verrijst een piratenschip: nieuw Piet Piraat-restaurant krijgt vorm

FOTO'S De bouw van het nieuwe Piet Piraat-restaurant in Plopsaland Belgium vordert gestaag. Op recente foto's van de werkzaamheden is te zien dat een opvallend onderdeel inmiddels grotendeels is afgewerkt: het achtersteven van een piratenschip, dat dienstdoet als blikvanger van de entree.

In januari kwamen de definitieve ontwerpen voor het restaurant naar buiten. Daarop was een groot scheepsachtersteven te zien, verwerkt in een afgebrokkelde muur. Nieuwe beelden van de bouwplaats tonen dat dit decorstuk inmiddels volledig is voorzien van schilderwerk en details.

De rode houten constructie is afgewerkt met decoratieve ornamenten, balustrades en verweerde details. Rondom het bouwwerk staan nog steigers. Het gaat om de opvolger van de voormalige Piratengrill, die eind vorig jaar werd gesloopt. Het oude gebouw verkeerde in slechte staat.



Tafelbediening

Op dezelfde locatie verrijst nu een volledig nieuw etablissement met dezelfde naam, in de stijl van Studio 100-personage Piet Piraat. Dat wordt een restaurant met tafelbediening, een houtvuurgrill en een buitenterras, waar gasten ook na sluitingstijd van het pretpark terechtkunnen. Plopsa mikt op een opening in juli.







