Spelen bij Beelen

Nieuwe eigenaar Wim Beelen presenteert zijn visie voor attractiepark in Rotterdam

VIDEO Wat kunnen we verwachten van Spelen bij Beelen, zoals het nooit geopende attractiepark Rivoli Rotterdam gaat heten? In een speciale promotievideo onthult de nieuwe eigenaar Wim Beelen wat hij van plan is met het stuk grond in Rotterdam-Zuid, waar ondernemer Hennie van der Most jarenlang tevergeefs probeerde om een pretpark op poten te zetten.

Beelen is dankzij zijn investeringsbedrijf Larendael een stuk kapitaalkrachtiger, waardoor hij plannen sneller kan omzetten in realiteit. Dat blijkt wel uit het feit dat hij na de aankoop direct is begonnen met het hardhandig slopen van oude attracties, waaronder een achtbaan. Het doel is om het terrein snel grotendeels leeg te hebben, zodat Beelen zijn dromen binnen afzienbare tijd kan verwezenlijken.

Wat die dromen zijn, wordt uitgelegd in de videopresentatie met 3D-simulaties. "Na twaalf jaar bouwen aan het door Rotterdam zo gewenste pretpark, gaat het nu écht gebeuren", horen we. Het doel is om een speelwereld te creëren voor kinderen van 0 tot 14 jaar. "Na alle commotie van de afgelopen jaren willen wij vooral vooruitkijken."



Gratis toegang

In juli of augustus moet het eerste gedeelte van het buitenterrein opengaan voor publiek, exclusief voor kinderen uit Rotterdam-Zuid. Kinderen tot 14 jaar krijgen dit jaar gratis toegang. "Omdat wij vinden dat ze daar recht op hebben." Een maand later moet het reuzenrad in gebruik genomen worden, dat tegen betaling toegankelijk wordt voor iedereen.



Beelen wil daarnaast zijn nagebouwde Ark van Noach "tijdelijk" aanmeren. Het is de bedoeling dat de boot vrij te bezoeken wordt. Van het uitzicht genieten kan straks niet alleen vanuit het reuzenrad, maar - als het aan de eigenaar ligt - ook vanaf een speciaal uitkijkpunt, waar eveneens een bijzondere schommelattractie wordt toegevoegd.



Ziplines

Ook wordt gedacht aan ziplines op het dak. In oktober hoopt men het eerste gedeelte van een indoor speelparadijs te openen. De initiatiefnemer roept bewoners van Rotterdam-Zuid op om ideeën die ze zelf nog hebben op te sturen. "Zodat wij dit park nog beter kunnen afstemmen op de buurt."