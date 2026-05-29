Tivoli Gardens

Man dringt pretpark binnen, spuit beveiliger in gezicht en slaat vrouw: politie start klopjacht

Een man die illegaal een pretpark binnendrong, heeft vervolgens een medewerker in het gezicht gespoten met deodorant en even later een vrouw geslagen bij een bushalte. De Deense politie verspreidde deze maand foto's van de verdachte. Inmiddels is hij geïdentificeerd.

Het incident vond plaats op zondag 19 april bij het bekende stadspark Tivoli in Kopenhagen. Volgens de politie klom de man over een hek om het park binnen te komen. Medewerkers ontdekten hem en begeleidden hem naar een uitgang bij het centraal station van de Deense hoofdstad.

Daar ging het mis. Rond 15.55 uur passeerde de man een medewerker van Tivoli. Daarbij spoot hij de werknemer in het gezicht met een deodorantspray. Vervolgens liep de verdachte naar een bushalte aan de Bernstorffsgade, vlak bij het pretpark. Daar probeerde hij volgens de politie de tas van een wachtende vrouw af te pakken.



Toen dat niet lukte, gaf hij haar een klap. Daarna rende hij weg. De politie startte een onderzoek naar geweld en poging tot beroving. Om de verdachte op te sporen werden recentelijk foto's en beschrijvingen openbaar gemaakt. Dat had effect: afgelopen week werd de man gevonden en geïdentificeerd.



