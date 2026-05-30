Kermis

Kermismedewerker overleden na ongeluk bij testen van attractie

Een ernstig kermisongeluk in Italië heeft het leven gekost aan een 26-jarige medewerker. De man raakte eind vorige week zwaargewond tijdens een proefrit van een attractie in het plaatsje Lioni, gelegen in de provincie Avellino. Na vijf dagen op de intensive care is hij overleden.

Het slachtoffer, geboren in Bangladesh, werkte mee aan de opbouw en controle van attracties voor de jaarlijkse feestelijkheden rond de beschermheilige San Bernardino. Op zondagavond 24 mei ging het mis bij het testen van een grote schommelattractie.

De werknemer werd geraakt door een bewegend onderdeel van de attractie. Vervolgens kwam hij enkele meters lager op de grond terecht. Hulpdiensten rukten massaal uit. Vanwege ernstig hoofdletsel werd een traumahelikopter ingezet om hem naar het ziekenhuis van Avellino te brengen.



In verwachting

De twintiger lag sindsdien op de intensive care. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Italiaanse media schrijven dat zijn vrouw in Bangladesh in verwachting is van hun eerste kind. Na het incident werd de attractie verzegeld.



Politie, arbeidsinspectie en andere instanties onderzoeken wat er precies is misgegaan. Daarbij wordt gekeken naar de veiligheidsprocedures, de technische staat van de attractie en de omstandigheden tijdens de test. Tegen de eigenaar van de attractie loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek.