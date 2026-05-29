Makers van nieuwe Harry Potter-serie huren pretpark af voor cast en crew

De makers van de nieuwe Harry Potter-serie van HBO hebben groots uitgepakt om het einde van de opnames van het eerste seizoen te vieren. Cast en crew kregen afgelopen weekend exclusieve toegang tot het bekende Britse attractiepark Thorpe Park, dat speciaal voor de gelegenheid werd afgehuurd.

Dat meldt boulevardkrant The Sun. Het pretpark ligt op ongeveer veertig minuten rijden van Warner Bros. Studios Leavesden, waar de serie grotendeels werd opgenomen. Volgens de krant zou het afhuren van het park zo'n 200.000 pond hebben gekost, ongeveer 230.000 euro.

Niet iedereen kon van alle attracties genieten. Een deel van de jonge hoofdrolspelers bleek te klein voor verschillende achtbanen en thrillrides. Daardoor konden juist de volwassen acteurs en medewerkers zonder wachtrijen gebruikmaken van de grootste attracties van het park.



Honderd dagen

The Sun schrijft dat alleen cast- en crewleden die meer dan honderd dagen aan de productie hadden gewerkt, waren uitgenodigd. Ook zouden eten, drinken en vervoer volledig zijn verzorgd. Aanwezigen kregen het verzoek om geen beelden van het evenement op social media te plaatsen.



Het eerste seizoen van de nieuwe serie rond de bekende tovenaarsleerling, gebaseerd op het boek Harry Potter en de Steen der Wijzen, bestaat uit acht afleveringen. De hoofdrollen worden gespeeld door Dominic McLaughlin, Alastair Stout en Arabella Stanton als respectievelijk Harry Potter, Ron Wemel en Hermelien Griffel. De première staat gepland voor eerste kerstdag.