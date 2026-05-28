Walibi Holland krijgt nieuwe operationeel directeur: veel ervaring bij NS

Walibi Holland heeft een opvolger gevonden voor operationeel directeur Toni Denneboom, die begin dit jaar vertrok. Per woensdag 1 juli treedt Tosh Hol in dienst als nieuwe director operations van het pretpark in Biddinghuizen. Dat blijkt uit een interne personeelsmemo van algemeen directrice Mascha Taminiau, die vandaag werd verspreid onder medewerkers.

Hol krijgt de leiding over de afdelingen operations en repair & maintenance. Hij werkte veertien jaar bij de Nederlandse Spoorwegen. Daar vervulde hij verschillende functies op het gebied van veiligheid, stationsbeheer en operationele aansturing. Sinds januari was hij actief als operationeel manager bij adviesbureau Wilgh.

In de memo schrijft Taminiau dat Hol veel ervaring heeft opgedaan "op het gebied van veiligheid, de exploitatie van meerdere stations, het onderhoud ervan én de beleving van reizigers". Ze verwacht naar eigen zeggen dat zijn ervaring zal bijdragen aan "het succes van Walibi Holland".



Reactie

Looopings vroeg een woordvoerder van Walibi Holland donderdagmorgen om een reactie op het aantreden van Hol. Een inhoudelijke reactie bleef uit. Enkele uren later verscheen intern wel de personeelsmededeling over de nieuwe directeur.