Hier is de ingang van Carnaval Festival gebleven: man spot Efteling-bewoner achter de schermen

FOTO'S De grote circusdirecteur van de iconische Efteling-attractie Carnaval Festival is even op vakantie. Normaal gesproken worden bezoekers bij de vrolijke darkride verwelkomd door een gigantische gastheer met een rode neus en een hoge hoed, die boven de ingang een theaterdoek vasthoudt.

Vanwege werkzaamheden verdween het personage onlangs, samen met de rest van de entreepoort. Nu weten we waar de directeur gebleven is. "Kwam een oude bekende tegen op werk", schrijft Joris Stadhouders bij foto's op Facebook. Op de bijzondere beelden poseert hij bij de herkenbare circusdirecteur, op een terrein achter de schermen.

Even verderop ligt het logobord op de grond. Dankzij de plaatjes zien we ook iets dat normaal gesproken niet zichtbaar is: de stalen constructie eronder én de achterkant van de pop, met een gat in zijn achterhoofd en een deel van de bewegingstechniek.



Tijdelijk

De onderdelen werden verwijderd vanwege het opknappen van de gevel van de attractie. Ze moeten over een tijdje weer terugkeren. Ondertussen is Carnaval Festival gewoon geopend voor publiek, met een tijdelijk decorstuk dat fungeert als entreebord.




















