Efteling

Efteling maakt zomerprogramma bekend: DJ Ezel, Big Bad Wolf Band, Dancing with the Dolls en tijger

FOTO'S De Efteling presenteert in de zomermaanden meerdere nieuwe entertainmentacts. In juli en augustus komen bezoekers op verschillende plekken nieuwe shows en personages tegen. De belangrijkste veranderingen vinden plaats op het Efteling Zomerstrand op de Speelweide, dat vanaf dit jaar door het leven gaat als Efteling Zomerfestival.

Op het festivalterrein wordt momenteel gebouwd aan een gigantische tent, die gebruikt zal worden voor entertainment. Op een nieuw podium verschijnen oude bekenden: The Red Noses Boogie Boys keren terug voor een concert vol meezingers. Ze worden afgewisseld met iets nieuws: The Big Bad Wolf Band.

Ook nieuw is een optreden van DJ Ezel, die kinderhits zal draaien. Hij krijgt gezelschap van elfjes uit De Indische Waterlelies, de zogeheten Fabiola-feetjes. Verder komt er een komische danswedstrijd met poppen: Dancing with the Dolls. Daarnaast is Prinses Pardijn te ontmoeten op de weide. Wie Pardoes in levenden lijve wil zien, kan zich melden bij een nieuw prieeltje naast Symbolica.



Culinaire productie

In het Openluchttheater in het Sprookjesbos worden twee nieuwe shows vertoond. Overdag kijken gezinnen met kinderen naar een nieuwe Sprookjesboomshow. 's Avonds richt men zich traditiegetrouw op een wat ouder publiek, met een nieuwe versie van de humoristische voorstelling Een Avond met Wolf. De hoofdrolspeler zorgt voor een culinaire productie, waarin al zijn favoriete hapjes aan bod komen.







Op het plein bij Fata Morgana is dit jaar niet alleen reus Djinn te ontmoeten, maar ook een ander figuur uit de attractie: een tijger. Ze krijgen wederom gezelschap van wachters die stunts vertonen. Op het plein bij Max & Moritz treedt de blaaskapel Anderberg Musikverein op, dit keer zonder Bakker Krümel en Frau Schmetterling. Zij wandelen wel door het gebied. Max en Moritz zelf zijn eveneens van de partij.



Klickers

Andere bekende namen die terugkeren zijn Jokie en Jet bij Carnaval Festival, de elfjes bij Droomvlucht en de Huyveraars bij Danse Macabre. Illusieshow Dr. Charlatans Cabaret Macabre gaat ook gewoon door. Tot slot blijven de onlangs geïntroduceerde krantenverkopers bij Baron 1898 's zomers aanwezig. Ze worden Klickers genoemd. Het Python-podium, waar voorheen The Steelcrew optrad, verdwijnt.



De Efteling is van vrijdag 3 juli tot en met zondag 30 augustus geopend van 10.00 tot 21.00 of 22.00 uur. Vanaf half juni zijn er al avondtickets te koop voor de zomerperiode, voor 33 euro. Daarmee kunnen bezoekers van 17.00 uur tot sluitingstijd naar binnen. Daar hoort ook een voordeliger parkeerticket bij, van 10 euro in plaats van 15 euro per auto.



