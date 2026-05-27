Deltapark Neeltje Jans

Rondvaartboot van Zeeuws attractiepark loopt vast: 140 opvarenden geëvacueerd

Op de Oosterschelde zijn vanmiddag 140 opvarenden geëvacueerd van een rondvaartboot van een Zeeuws attractiepark. Het passagiersschip Christiaan B kwam in de problemen bij Deltapark Neeltje Jans, waar dagelijks gratis rondvaarten voor bezoekers worden georganiseerd.

Het 52 meter lange schip liep rond 15.45 uur vast in de buurt van de thuishaven van het park. Aan boord waren op dat moment 140 passagiers en drie bemanningsleden. Reddingsdiensten besloten iedereen van boord te halen en terug naar het attractiepark te brengen.

Tijdens een eerste evacuatieronde werden 64 personen aan wal gebracht. Daarna volgden nog drie kleinere groepen van opvarenden. Rond 17.35 uur haalde de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) de laatste passagiers van boord. Voor zover bekend raakte niemand ernstig gewond. Eén passagier is nagekeken door een rapid responder van de ambulancedienst.



Helikopter

De KNRM zette reddingboten in vanuit Hansweert, Neeltje Jans, Stellendam en Westkapelle. Ook de Kustwacht stuurde een helikopter en een vliegtuig naar de locatie. Daarnaast kwamen brandweer, politie en een sleepboot ter plaatse. Later werd duidelijk wat er misging.



Een veiligheidslijn in het water kwam in de schroef van het schip terecht, waardoor de boot niet meer verder kon varen. De kabel is daarna doorgeknipt. Duikers onderzoeken de schade aan de schroef. Neeltje Jans-directrice Nicole Totté spreekt over een menselijke fout. Volgens haar was er geen paniek aan boord.



Schoolkamp

Onder de passagiers bevonden zich ook kinderen van groep 8 van een basisschool uit Alblasserdam, die op schoolkamp waren in Zeeland. De rondvaart over de Oosterschelde is onderdeel van een bezoek aan Deltapark Neeltje Jans.



Het attractiepark promoot de boottocht als een manier om Nationaal Park Oosterschelde te verkennen en zeehonden en bruinvissen te spotten. De vaart duurt ongeveer een uur. Neeltje Jans hoort bij de Spaanse recreatiegroep Aspro Parks, net als onder meer het Dolfinarium in Harderwijk en speelpark Linnaeushof in Bennebroek.



Tijdelijk stuurloos

Het is overigens niet de eerste keer dat de Christiaan B in de problemen komt. In 2018 moesten 81 opvarenden worden geëvacueerd nadat de motor uitviel tijdens het aanleggen. In 2010 raakte het schip tijdelijk stuurloos. Toen kon een evacuatie worden voorkomen.