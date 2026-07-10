Looopings

Zestien jaar Looopings: wat waren de zestien best gelezen nieuwsberichten aller tijden?

Looopings viert het zestienjarig jubileum. Het is vandaag - 10 juli 2026 - exact zestien jaar geleden dat de grootste Nederlandstalige nieuwssite over de attractiebranche de lucht in ging. Dat vieren we door uitgebreid terug te blikken: wat waren de afgelopen zestien jaar de best gelezen berichten? Het zal niemand verbazen dat de Efteling vaak in die lijst voorkomt. Toch pakt het Kaatsheuvelse attractiepark níet de koppositie.

Die is namelijk voor Walibi Holland. Het vaakst aangeklikte Looopings-artikel aller tijden draait om een ongemanierde Walibi-medewerker. Hij besloot in 2022 een TikTok-filmpje te maken waarin hij zijn middelvinger opstak en pronkte met zijn salaris, waar hij naar eigen zeggen bijna niks voor hoefde te doen. Het leverde hem niet alleen een reprimande op, maar dus ook het best bekeken Looopings-item tot nu toe.

In de rest van de ranglijst wordt de Efteling uiteraard wel ruim vertegenwoordigd. Het grootste attractiepark van de Benelux is goed voor tien van de zestien plekken, met een opvallende winnaar: een nogal ongelukkig geparkeerde auto op het parkeerterrein. De top drie wordt afgemaakt met een artikel over bijzondere gasten die zich meldden bij de Efteling-poort: twee tamme rendieren.



Polen

Naast al het Efteling-nieuws bevat de lijst items over onder meer Legendia in Polen en Alton Towers in Engeland. Een horrorvakantie in het Twentse all-inclusive-resort Preston Palace in Almelo schopte het eveneens tot de top zestien. Verder worden twee Belgische parken vertegenwoordigd: Plopsaland Belgium en Pairi Daiza, respectievelijk met berichten over zwemslips en spinnen.



Opvallend is ook welke bekende Nederlandse dagattracties juist ontbreken. Ondanks hun hoge bezoekersaantallen staan Beekse Bergen, Diergaarde Blijdorp, Duinrell, Artis, Toverland, Burgers' Zoo, Ouwehands Dierenpark, Slagharen en Wildlands niet in de top zestien. Die parken zorgden de afgelopen zestien jaar kennelijk niet voor media-aandacht die kon tippen aan de grootste nieuwsverhalen op Looopings.



De zestien populairste artikelen van de afgelopen zestien jaar

1. Medewerker Walibi Holland steekt middelvinger op en pronkt met salaris: 'Bijna niks doen'

2. Parkeerfoto uit de Efteling zorgt voor woede-uitbarsting op Facebook

3. Bijzondere gasten melden zich bij Efteling-poort, maar beveiligers laten hen niet naar binnen

4. Video: Efteling-medewerkers zetten attractie stil vanwege conflict over zitplaatsen

5. Efteling-bezoeker is helemaal klaar met schoolreisjes: 'Dit is niet meer normaal'

6. Nederlanders bezoeken pretpark vol kapotte en gesloten attracties: 'Ga hier alsjeblieft niet heen'

7. Efteling komt moeder van zieke peuter pas tegemoet na ophef op Facebook

8. Incident bij Droomvlucht escaleert: Belgisch gezin met autistische zoon uit Efteling gezet

9. Uitzonderlijke maatregel: Efteling sluit het volledige Sprookjesbos vanwege hevige sneeuwval

10. Dit attractiepark is uitgeroepen tot de meest teleurstellende bestemming ter wereld

11. Youtubers vluchten dag eerder uit Preston Palace: 'Ik ben blij om weer naar huis te gaan'

12. Plopsa-zwembad scherpt de regels aan: zwemslip voor mannen verplicht

13. Efteling Wonder Hotel blijft de hele nacht leeg: alle kamers op het laatste moment geannuleerd

14. Efteling-partner Essent komt met merkwaardige boodschap: 'Dagje Efteling onbetaalbaar'

15. Let op in Pairi Daiza: Belgische dierentuin waarschuwt voor vrij rondlopende spinnen

16. Duur foutje: man boekt per ongeluk verkeerde Efteling-vakantie, dus hij geeft de trip gratis weg



Overigens had Slagharen de top zestien wel bíjna gehaald: een bericht over de kritiek op een speelfilm van De Bellinga's, opgenomen in Slagharen, scoorde buitengewoon goed. Ook net buiten de boot vielen artikelen over een taalfout in Walibi Belgium, zwarte vloeistof in Madurodam en - vrij recent nog - een interactief ei bij de ingang van de Python in de Efteling.