Familiepark Drievliet

Drievliet breidt zomerfestival uit: zes woensdagen, nieuw programma

Het zomerevenement van Drievliet wordt uitgebreid. Vorig jaar introduceerde het Haagse familiepark Drievliet Zomertijd: een zomerfestival met extra entertainment en langere openingstijden op verschillende woensdagen. Dit jaar gaat het aantal dagen van vier naar zes. Bovendien komt er een nieuw programma.

Het park blijft op de woensdagen 22 en 29 juli en 5, 12, 19 en 26 augustus geopend tot 20.00 uur. Onder de noemer Chip & Charlie's Uitvinderswedstrijd worden kinderen uitgenodigd om mee te doen aan een interactieve speurtocht door het park. Daarmee verzamelen ze hints en ideeën voor de ultieme uitvinding.

Uitvinders Chip en Charlie zijn de hoofdpersonages van Drievliet. Ze hebben ook hun eigen show én ze spelen een rol in het achtergrondverhaal van de nieuwe attractie StoomCycloon. Kinderen kunnen hun eigen ontwerp voor een uitvinding inleveren in een ideeënbus. Ze maken dan kans op prijzen, gesponsord door Coca-Cola.



CineMagic 5D

De voorstelling Chip & Charlie Op Stoom staat ook meermaals op het programma. Daarnaast is mascotte Daan Pelikaan van de partij. Wie aan vijf uurtjes genoeg heeft, kan een avondticket aanschaffen, geldig vanaf 15.00 uur. Enkele attracties gaan eerder dicht: het Spraypark en het Doolhof sluiten om 18.00 uur, Gold Curse en CineMagic 5D zijn vanaf 19.00 uur gesloten.