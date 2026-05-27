Efteling

Efteling-mascotte Pardoes wordt tegenwoordig niet alleen begeleid door hofdames, maar ook door een hofheer

Een nieuwe verschijning in de Efteling: mascotte Pardoes kan nu ook begeleid worden door een heuse hofheer, compleet met bijpassend kostuum. Sinds 2017 heeft de toverende nar normaal gesproken hofdames aan zijn zijde: vrouwelijke assistentes, gekleed in blauw fluweel en gebroken wit.

Vandaag de dag komt het echter ook weleens voor dat Pardoes een mannelijke begeleider heeft. Tot voor kort kreeg zo'n medewerker een standaard personeelsoutfit aan. Nu is er speciaal voor de hofheer aparte kledij gemaakt: een lichte blouse en een blauw gilet met goudkleurige knopen en sierlijke horizontale biezen.

Daaronder draagt de medewerker een donkerblauwe broek met nette schoenen. Een woordvoerder van de Efteling bevestigt dat het kostuum nieuw is, maar hij benadrukt dat de rol van begeleider nooit gebonden was aan een gender. Op papier stond de functie al open voor iedereen, al kwamen er in de praktijk nagenoeg alleen vrouwen op af.



Mascottekostuums

Dat er jarenlang vooral vrouwen als begeleider te zien waren, is niet heel verrassend. De begeleiders van Pardoes en Pardijn zijn doorgaans ook de mensen die zelf in de mascottekostuums kruipen. Voor die pakken gelden maximale lengte-eisen, wat de groep geschikte kandidaten automatisch kleiner maakt.



