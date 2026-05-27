Kermis

Jan Boots (75) overleden: boegbeeld van Nederlandse kermiswereld

Jan Boots, directeur van de Nederlandse Kermisbond, is op 75-jarige leeftijd overleden. De Alkmaarder was ruim vijftig jaar actief binnen de kermisbranche. Hij begon als secretaris bij de belangenorganisatie voor kermisexploitanten en groeide later uit tot directeur en boegbeeld van de organisatie.

Boots stond in de sector bekend als een vaste gesprekspartner voor gemeenten en exploitanten. Ook zette hij zich jarenlang in voor het behoud van de kermis als cultureel erfgoed. Daarnaast was hij betrokken bij vakblad De Komeet, de Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen en de Kring van Draaiorgelvrienden.

In december 2020 werd Boots onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van toenmalig waarnemend burgemeester van Alkmaar Emile Roemer, ter gelegenheid van zijn vijftigjarig jubileum bij de bond.



Aanspreekpunt

De Nederlandse Kermisbond omschrijft Boots als iemand die zich tientallen jaren inzette voor de Nederlandse kermiscultuur en nauw betrokken was bij kermisfamilies door heel het land. Tijdens de coronaperiode trad hij regelmatig naar voren als aanspreekpunt namens de branche.



