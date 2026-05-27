Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Kermis

Jan Boots (75) overleden: boegbeeld van Nederlandse kermiswereld

Vandaag, 15.07 uur

Jan Boots, directeur van de Nederlandse Kermisbond, is op 75-jarige leeftijd overleden. De Alkmaarder was ruim vijftig jaar actief binnen de kermisbranche. Hij begon als secretaris bij de belangenorganisatie voor kermisexploitanten en groeide later uit tot directeur en boegbeeld van de organisatie.

Boots stond in de sector bekend als een vaste gesprekspartner voor gemeenten en exploitanten. Ook zette hij zich jarenlang in voor het behoud van de kermis als cultureel erfgoed. Daarnaast was hij betrokken bij vakblad De Komeet, de Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen en de Kring van Draaiorgelvrienden.

In december 2020 werd Boots onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van toenmalig waarnemend burgemeester van Alkmaar Emile Roemer, ter gelegenheid van zijn vijftigjarig jubileum bij de bond.

Aanspreekpunt
De Nederlandse Kermisbond omschrijft Boots als iemand die zich tientallen jaren inzette voor de Nederlandse kermiscultuur en nauw betrokken was bij kermisfamilies door heel het land. Tijdens de coronaperiode trad hij regelmatig naar voren als aanspreekpunt namens de branche.

Meer kermis
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be