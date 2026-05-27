Nieuws

Titanic-attractie met 360 graden-beelden en VR duikt deze zomer op in Utrecht

FOTO'S Een rondreizende Titanic-expositie komt deze zomer naar Utrecht. Titanic: An Immersive Voyage is vanaf vrijdag 12 juni te zien in hal 5 van de Jaarbeurs. Bezoekers lopen door nagebouwde ruimtes van het beroemde passagiersschip en krijgen 360 graden-projecties, 3D-beelden en objecten te zien.

De tentoonstelling draait om de RMS Titanic, het luxeschip dat in april 1912 tijdens de eerste reis zonk na een aanvaring met een ijsberg. Daarbij kwamen meer dan 1500 opvarenden om het leven. De ramp groeide uit tot de bekendste scheepsramp uit de moderne geschiedenis.

De expositie bestaat uit reconstructies van interieurs, multimedia-installaties en ruim honderd artefacten. De organisatie noemt onder meer hutten, servies, uniformen, bouwdocumenten, wrakstukken en items van rederij White Star Line. Ook zijn er verwijzingen naar de zusterschepen Olympic en Britannic.



IJsberg

Bezoekers krijgen daarnaast verhalen van passagiers en bemanningsleden te horen. In de zalen wordt onder meer ingegaan op de bouw van het schip, de luxe aan boord, de aanvaring met de ijsberg en de nasleep van de ramp. Tegen betaling is er ook een VR-onderdeel.



Daarmee kunnen bezoekers in een virtuele onderzeeër naar het wrak van de Titanic duiken. Die ervaring is alleen inbegrepen bij een VIP-ticket. Titanic: An Immersive Voyage was eerder al te zien in onder meer Antwerpen, Kopenhagen, Parijs en Barcelona. Volgens de organisatoren is de beleving wereldwijd al door meer dan twee miljoen mensen bezocht.



21,90 euro

De Utrechtse editie is een coproductie van Exhibition Hub en ticketplatform Fever. Tickets kosten online momenteel 16,90 tot 21,90 euro voor bezoekers vanaf 13 jaar, voor data tot eind augustus. Op dinsdagen is de attractie gesloten. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar krijgen korting.



























