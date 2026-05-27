Ouwehands past dierenverblijf aan na bezoek van ervaringsdeskundigen

Ouwehands Dierenpark heeft een kleine maar opvallende aanpassing gedaan bij het mangoestenverblijf. In de houten afscheiding is een extra glazen kijkvenster geplaatst op lagere hoogte, zodat ook kleinere bezoekers en rolstoelers beter zicht hebben op de dieren.

De wijziging volgde op een bezoek van het zogeheten Rebellenteam van adviesbureau Joint Projects aan het park in Rhenen. Dat team bestaat uit ervaringsdeskundigen met verschillende beperkingen, die vrijetijdslocaties beoordelen op toegankelijkheid.

Recreatiestrateeg Karin Stiksma van Joint Projects deelt foto’s van de aanpassing op LinkedIn. "Hierdoor kunnen ook jonge kinderen, rolstoelgebruikers en bezoekers die lager zitten beter zicht krijgen op de dieren", schrijft ze. "Dit laat mooi zien hoe relatief kleine ingrepen een bezoek inclusiever en plezieriger kunnen maken voor een veel grotere groep bezoekers."