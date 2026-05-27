Efteling

Efteling werkt aan eigen innovatiestudio met opvallende naam

Vandaag, 17.56 uurBeeld: @RingelbergNick e.a.

De Efteling krijgt een eigen plek voor innovatieprojecten. In een nieuwe vacaturetekst maakt het attractiepark melding van Studio Betty, een interne innovatiestudio waar collega's, partners en leveranciers moeten gaan samenwerken aan nieuwe ideeën voor de toekomst van het bedrijf.

De studio wordt omschreven als een centrale plek waar innovatie tot leven moet komen. Efteling-medewerkers kunnen er terecht voor brainstorms, workshops, projectbijeenkomsten, trainingen en inspiratiesessies. Ook worden er open dagen en lezingen georganiseerd.

Opvallend is de naam van de studio. Die lijkt te verwijzen naar Betty Perquin, de echtgenote van oud-burgemeester Reinier van der Heijden, één van de grondleggers van de Efteling. Volgens de overlevering speelde zij een belangrijke rol bij het ontstaan van het Sprookjesbos. Ze zou haar man op het idee hebben gebracht om van de Efteling een sprookjespark te maken als publiekstrekker voor de gemeente Loon op Zand.

Zwagers
Familiebanden speelden daarbij een grote rol. Betty Perquins zus trouwde met cineast en uitvinder Peter Reijnders, die later verantwoordelijk werd voor veel technische vondsten in het in 1952 geopende Sprookjesbos. Van der Heijden en Reijnders werden zwagers van elkaar. Reijnders haalde vervolgens illustrator Anton Pieck bij het project.

Uit de vacature blijkt dat Studio Betty nog in opbouw is. De Efteling zoekt een stagiair die helpt met het dagelijks draaien van de ruimte, het ontvangen van bezoekers en het voorbereiden van sessies. Ook moet er een inwerkdocument komen voor Efteling-collega's die de studio in de toekomst kunnen ondersteunen.

