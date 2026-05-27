Efteling

Vrouw snapt voorwaarden van haar Efteling-abonnement niet en scoort daar 170.000 views mee op TikTok

VIDEO Sommige Efteling-abonnees lijken nog altijd moeite te hebben met het feit dat bepaalde abonnementen tegenwoordig niet iedere dag geldig zijn. Het attractiepark introduceerde in de zomer van 2024 - bijna twee jaar geleden - drie verschillende abonnementsvormen. Een vrouw scoort op TikTok 170.000 views met een filmpje waarin ze verontwaardigd en verbaasd vertelt dat ze geweigerd werd.

Wie een abonnement aanschaft, kan vandaag de dag kiezen uit Classic, Plus en Premium. Een Premium-pas is dagelijks geldig, de andere varianten kennen blokkades op drukke dagen, waaronder feestdagen. Bij de meeste Efteling-fans is dat inmiddels algemeen bekend, maar ene Jel vormt de uitzondering.

In een video zegt ze dat ze het "één na duurste" abonnement heeft, dat overigens tegelijkertijd ook het één na goedkoopste abonnement is. "En dan blijkt dus dat je op feestdagen het park niet in kunt." Het zorgde voor een grote teleurstelling bij de vrouw en haar gezelschap.



Helemaal opgedoft

"Wij helemaal opgedoft, lekker gezellig leuk jurkje aan en we dachten: lekker als het een beetje gaat afkoelen vanavond, heerlijk wandelen door de Efteling." Dat pakte dus anders uit. "Ligt dit aan mij, aan ons, of hebben jullie dit ook weleens gehad? Echt, zó'n domper."



Het ligt inderdaad aan de vrouw zelf: de Efteling doet er alles aan om abonnees te wijzen op de voorwaarden en de geblokkeerde data. Ze worden onder meer vermeld op de Efteling-website en in de Efteling-app. Overigens heeft de tiktokker vermoedelijk sowieso niet echt opgelet: volgens haar werden de nieuwe abonnementen "vorig jaar" geïntroduceerd, maar dat was dus een jaar eerder.



Parkeerabonnement

Ze liet het er niet bij zitten. In plaats van een namiddag in de Efteling besloot ze een terrasje te gaan pakken in de stad. Voor de Efteling is dat ook goed nieuws: men wil juist af van abonnementhouders die slechts voor een paar uurtjes naar het park komen, vanwege een bezoekerslimiet in de natuurvergunning. Om die reden wordt het parkeerabonnement binnenkort afgeschaft.