Nieuwe eigenaar Rotterdams pretpark sloopt attracties: nooit geopende achtbaan verdwijnt

FOTO'S De nieuwe eigenaar van het nooit geopende Rotterdamse pretpark Rivoli laat er geen gras over groeien. Enkele weken na het overnemen van het mislukte project van Hennie van der Most is ondernemer Wim Beelen begonnen met het slopen van attracties. Na het UfO-restaurant moet nu de naamloze rollercoaster eraan geloven.

Op actuele foto's is te zien hoe de achtbaan rigoureus wordt afgebroken. Men neemt er weinig voorzichtigheid bij in acht: onderdelen worden hardhandig afgebroken of doorgesneden, waarna de restanten terechtkomen bij een metaalverwerker. Daarmee vervliegt de hoop dat de attractie ooit nog zal draaien op een andere locatie.

Beelen was er sowieso geen fan van. Hij liet zich eerder al spottend ontvallen dat de baan afkomstig is "uit het jaar kruik". Zijn doel is om een speelpark te ontwikkelen met meer sfeer. Felgekleurde kermisattracties moeten daarbij wijken voor meer educatieve speeltoestellen.



Vervangen

Er zijn twee uitzonderingen: het schommelschip blijft staan en het grote reuzenrad gaat voorlopig nergens heen, al zijn er wel plannen om het rad op den duur te vervangen door een groter exemplaar. Beelen hoopt op een Rotterdamse variant van de bekende London Eye.



Het eerder afgebroken UfO-restaurant is nog niet volledig afgevoerd. Voorbijgangers kunnen zien hoe delen van de constructie inmiddels op de grond liggen. De torenconstructie ligt plat op het terrein, terwijl de overeind staande vloerpilaren doen denken aan een enorme metalen waaier.




































