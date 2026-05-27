Tierpark Hellabrunn

Zoektocht naar schoen eindigt voor dronken man in bizonverblijf van dierentuin

Een 23-jarige man heeft zondagavond voor een opmerkelijke reddingsactie gezorgd in een Duitse dierentuin. Hij belandde onbedoeld in het bizonverblijf van Tierpark Hellabrunn, gelegen in München, toen hij op zoek ging naar een verloren schoen.

De man liep buiten het park en schopte tegen stenen, meldt de politie. Daarbij vloog één van zijn schoenen per ongeluk over een hek van bijna 2 meter hoog, het dierenpark in. Vervolgens klom hij over het hek om de schoen terug te halen. Daarmee kwam hij terecht in het verblijf van de bizons.

Toen de twintiger besefte waar hij beland was, trok hij zich uit voorzorg terug achter een elektrisch hek. Zelf wegkomen lukte niet meer, waarna hij rond 21.45 uur de hulpdiensten belde. Agenten troffen de man aan in het dierenverblijf en haalden hem samen met medewerkers van Tierpark Hellabrunn weer naar buiten.



Hoofdwond

De Duitser liep lichte schaafwonden en een hoofdwond op. Ook bleek hij meer dan 1,5 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis. De politie meldt dat de bizons rustig bleven tijdens de actie. Ook de verloren schoen werd uiteindelijk teruggevonden.



