Stroomstoring legt deel van Europa-Park plat: attracties ontruimd, shows geannuleerd

FOTO'S Een stroomstoring heeft dinsdagmiddag voor flinke problemen gezorgd in Europa-Park. Rond 12.30 uur kwamen meerdere attracties plotseling stil te staan. Bezoekers moesten onder meer uit darkride Snorri Touren en waterattractie Fjord Rafting geëvacueerd worden. De oorzaak hangt samen met een brandend ooievaarsnest.

Ook grote attracties als lanceerachtbaan Blue Fire, houten achtbaan Wodan en schommelschip Vindjammer werden ontruimd, melden aanwezige bezoekers aan Looopings. In een groot deel van het park vielen bovendien wifi, verlichting en parkmuziek uit.

De storing trof met name het gebied tussen darkride Snorri Touren en houten achtbaan Wodan. Ook attracties als Atlantica SuperSplash, Voltron Nevera, Silver Star en Euro-Mir lagen tijdelijk stil. Een woordvoerder van Europa-Park bevestigt dat er sprake was van een stroomstoring in de plaats Rust.



Veiligheidsprocedures

"Door een stroomstoring in Rust waren kortstondig ook enkele attracties en online systemen van het Europa-Park Resort getroffen", laat de voorlichter weten. Hij benadrukt dat de veiligheidsprocedures correct werkten. "In een dergelijk geval schakelen de attracties automatisch over naar de veiligste stand, oftewel de gecontroleerde stilstand."



Dit zijn "gestandaardiseerde en regelmatig geteste procedures die de veiligheid van de gasten waarborgen", vult de woordvoerder aan. Nadat de netbeheerder de stroomvoorziening had hersteld, werden attracties één voor één opnieuw getest en opgestart.



Compensatie

Rond 15.00 uur draaide een groot deel van de attracties weer, al verliep dat niet overal probleemloos. Sommige shows werden alsnog geannuleerd. Volgens Europa-Park werd de storing veroorzaakt door een brandend ooievaarsnest op een hoogspanningsleiding bij het nabijgelegen Orschweier. Ter compensatie blijft het park dinsdag langer open: bezoekers kunnen tot 19.30 uur terecht.



















