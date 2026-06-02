Abonnees Disneyland Paris mogen vrienden de komende maanden voordelig meenemen

Disneyland Paris te duur? Wie een abonnementhouder kent, mag met een flinke korting naar binnen. Het Disney-resort werkt tussen dinsdag 2 juni en donderdag 15 oktober wederom met vriendentickets voor abonnees. Zij krijgen de kans om een kennis, een vriend of een familielid voordelig mee te nemen. Dat kan al vanaf 62 euro per dag.

Vriendentickets zijn altijd geldig voor zowel het Disneyland Park als Disney Adventure World. De reguliere entreeprijs van Disneyland Paris bedraagt momenteel 144 euro per dag voor beide parken. Het tarief voor vrienden varieert van 62 tot 82 euro per dag, afhankelijk van de gekozen datum.

Overigens hoeft de abonnementhouder in kwestie niet aanwezig te zijn als de personen met het vriendenticket naar binnen gaan. Men waarschuwt dat het aantal beschikbare kaarten beperkt is. De animo was vanochtend groot: op de officiële Disneyland-website stonden geïnteresseerden in een digitale wachtrij.