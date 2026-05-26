Movie Park onthult omvang nieuwe jubileumparade: dertien voertuigen, repetities vanaf juni

Movie Park Germany heeft nieuwe details bekendgemaakt over de jubileumparade die dit jaar door het park trekt. Movie Park's Parade of Celebration bestaat uit dertien voertuigen, meer dan tien zogeheten walking characters en verschillende showelementen. Ook is nu duidelijk wanneer bezoekers de eerste repetities kunnen bekijken.

De nieuwe parade staat in het teken van het dertigjarig bestaan van het Duitse filmpark. Op zaterdag 4 juli vindt de officiële première plaats tijdens een jubileumevenement. Openbare generale repetities starten al op zaterdag 20 juni.

Movie Park spreekt over een parade van ruim twintig minuten, met nieuwe choreografieën, aangepaste kostuums en een soundtrack van de Duitse studio IMAscore, aangevuld met muziek van de Duitse kinder-dj en zanger Nils Mechlinski, beter bekend als Nilsen.



Verlichting

Tijdens een showstop verlaten artiesten hun voertuigen om interactie te hebben met het publiek. Eerder werd al bekend dat het Belgische bedrijf Kabuki verantwoordelijk is voor de bouw van nieuwe paradewagens. Nu deelt Movie Park ook concrete cijfers. De vier nieuwe floats zijn elk 3 meter breed, 6 meter lang en 3,5 meter hoog, met geïntegreerde verlichting.



Daarnaast worden bestaande wagens gerenoveerd en opnieuw aangekleed. In de parade verschijnen personages uit Nickelodeon-franchises als PAW Patrol en SpongeBob SquarePants. Ook de nieuwe mascotte S.I.A. maakt haar opwachting. Vier nieuwe voertuigen van de Nickelodeon Land Street Show worden toegevoegd aan de jubileumparade.