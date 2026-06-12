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Plopsaland Resort Belgium

Gert Verhulst weer op het podium in Plopsaland: nieuwe zomershow

Vandaag, 09.32 uur

VIDEO Gert Verhulst en James Cooke krijgen komende zomer opnieuw een eigen komische avondshow in het theater van Plopsaland Belgium. Voor het derde jaar op rij staan de twee bekende Belgen samen op het podium in het attractiepark aan de Vlaamse kust.

De nieuwe productie, die Gert & James Zomershow: Op Vakantie heet, is vanaf zondag 12 juli te zien in het Studio 100 Theater. Dit keer staat het thema vakantie centraal. Het duo brengt sketches, muziek en goochelacts. Ook komen er nieuwe nummers voorbij, waaronder de onlangs verschenen zomersingle MaDiWoDo.

De show in De Panne volgt op Gert & James ZomerRevue uit 2024 en Gert & James Zomershow: Beste Vrienden uit 2025. Voor de derde editie zijn momenteel vijftien voorstellingen aangekondigd, tussen zondag 12 juli en zondag 9 augustus. Tickets kosten minimaal 41 euro per persoon.

Doornroosje
Daarnaast worden arrangementen aangeboden met horeca of een overnachting in het resort van Plopsa. In hetzelfde theater is deze zomer ook de Studio 100-sprookjesmusical Doornroosje te zien. Die voorstelling staat tot eind augustus op de agenda.



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