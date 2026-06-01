Efteling

Nieuwe fietsenstalling Efteling vandaag open: eindelijk weer toezicht

FOTO'S Fietsende Efteling-bezoekers kunnen vanaf vandaag gebruikmaken van een nieuwe bewaakte fietsenstalling. De nieuwe voorziening bevindt zich op parkeerterrein P2, aan de Kinkenpolder. Daarmee komt een einde aan de oude stalling bij het Huis van de Vijf Zintuigen, die per direct dicht is.

De nieuwe rijwielstalling beschikt over cameratoezicht, hekwerk, een medewerker op locatie en stevige fietsenrekken, maar er is vooralsnog geen oplaadpunt voor elektrische fietsen. Voor scooters en bakfietsen werd een apart gedeelte gereserveerd. Toegang blijft gratis. Met de aanpassingen speelt de Efteling in op een wens die al jaren leeft onder bezoekers uit de omgeving.

De oude stalling was de afgelopen jaren onbewaakt. Met de nieuwe stalling wil de Efteling het gebruik van de fiets verder stimuleren, vooral onder abonnementhouders. Zij kunnen binnenkort sparen voor een exclusief cadeau als ze met de fiets naar het park komen. Tegelijkertijd wordt het parkeerabonnement afgeschaft.



Vuilstortplaats

De verhuizing hangt samen met werkzaamheden in het entreegebied. Op de plek van de voormalige fietsenstalling en het terrein daarachter wil de Efteling de komende tijd de bodem saneren. Onder het gebied bevinden zich restanten van een oude vuilstortplaats uit de jaren vijftig.



De nieuwe locatie op P2 is niet bedoeld als definitieve oplossing. De Efteling liet eerder weten dat het gaat om een tijdelijke stalling voor onbepaalde tijd. Op termijn moet elders een permanente fietsenstalling verrijzen. Waar en wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.



Invulling

De opening van de nieuwe stalling vormt één van de eerste zichtbare stappen in de voorbereidingen voor de sanering van het gebied achter het Efteling Theater. Dat terrein wordt door de Efteling genoemd als onderdeel van de langetermijnontwikkeling van het park. Over een toekomstige invulling zijn nog geen details bekend.




































