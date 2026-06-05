Efteling

Efteling start kaartverkoop voor nieuwe jubileumshow Darkride: 'Volwassen dansspektakel'

De Efteling heeft de kaartverkoop gestart voor Darkride, een nieuwe theatervoorstelling ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het attractiepark. Tegelijkertijd maakt de Efteling meer details bekend over de productie, waar Looopings vorig jaar al over berichtte.

Darkride wordt een reizend dansspektakel dat tussen 22 mei en 12 december 2027 langs theaters in Nederland en Vlaanderen trekt. De première staat gepland voor 6 juni 2027 in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.

De voorstelling wordt gemaakt in samenwerking met Senf Producties. Choreograaf Ed Wubbe, voormalig artistiek leider van Scapino Ballet Rotterdam, is verantwoordelijk voor de choreografie. De muziek bestaat uit bestaande Efteling-composities die speciaal voor de productie worden bewerkt door huiscomponist René Merkelbach.



Verteller

Stemkunstenaar Luca Warmer vervult de rol van verteller. In september 2025 werd al duidelijk dat de Efteling werkte aan een nieuwe theatershow onder de naam Darkride. Toen was nog niet bekend hoe de productie er precies uit zou komen te zien.



Inmiddels blijkt dat het achtergrondverhaal draait om een mysterieuze magiër die samen met dansers en acrobaten door verschillende fantasiewerelden reist. De Efteling spreekt over een tocht "van duisternis naar licht" langs werelden waarin niets is wat het lijkt.



Het kind in jezelf

Met Darkride kiest de Efteling nadrukkelijk voor een volwassen publiek. In een beschrijving noemt het park de voorstelling een "uniek, volwassen dansspektakel" en "een ode aan het kind in jezelf". Op het toneel staan straks "de beste dansers en acrobaten van Nederland" Tickets zijn vanaf vandaag verkrijgbaar.



