Efteling

Apenfontein al maanden buiten gebruik: Efteling weet nog niet wanneer water terugkeert

FOTO'S De opvallende Apenfontein in de Efteling staat er droog bij. Hoewel de fontein vorig jaar na een langdurige renovatie terugkeerde in parkdeel Ruigrijk, veranderde het decorstuk enkele maanden later alweer in een plantenbak. Vandaag de dag stroomt er nog steeds geen water.

De Apenfontein, op het plein bij Station de Oost naast de bekende Python, verdween begin 2024 voor groot onderhoud. De opknapbeurt liep flink uit doordat andere onderhoudsprojecten intern prioriteit kregen. Uiteindelijk keerde de fontein in het voorjaar van 2025 terug, na een afwezigheid van vijftien maanden.

Vervolgens werd het watereffect regelmatig uitgeschakeld. In augustus stond de bak helemaal leeg en in september verschenen er opnieuw bouwhekken rond de fontein. Toen die in oktober weer verdwenen, leek er niets veranderd. Een maand later bleek de waterpartij ineens gevuld met potgrond en planten.



Verleden tijd

Sindsdien vragen bezoekers zich af of de Apenfontein definitief verleden tijd is. Dat is niet het plan, laat een woordvoerder van de Efteling weten aan Looopings. "De Apenfontein gaan we nog wel repareren", vertelt hij. "Echter is dit onderhoud nog niet ingepland en we weten ook nog niet precies wanneer dit gaat gebeuren. Dus voorlopig blijft het nog even zo."



De blikvanger werd eind 2009 geplaatst. Begin 2010 verschenen de herkenbare apenbeelden waar het decorstuk naar vernoemd is. De fontein bestaat uit acht demonenkoppen die normaal gesproken water in een grote bak spuwen. 's Winters krijgen de aapjes sjaals aan.







