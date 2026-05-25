Verkeerschaos bij Movie Park: nooduitgang geblokkeerd, tientallen boetes uitgedeeld

Rond het Duitse pretpark Movie Park Germany zijn zaterdag tientallen automobilisten op de bon geslingerd voor fout parkeren. Meerdere voertuigen stonden zo onveilig geparkeerd dat een officiële brandweertoegang en nooduitgang van het park geblokkeerd raakten. Sommige wagens werden zelfs weggesleept.

De gemeente Bottrop moest op pinksterzaterdag ingrijpen nadat de beveiliging van het attractiepark alarm had geslagen over de verkeerssituatie. De brandweer stelde tijdens een controle vast dat verschillende auto's hulpdiensten hinderden. Daarop werd de gemeentelijke handhavingsdienst ingezet.

Handhavers ontdekten dat een belangrijke toegangsroute voor hulpdiensten, die tegelijkertijd dient als nooduitgang van het park, ernstig versperd was. In geval van een calamiteit zouden brandweer en ambulances het terrein daardoor niet snel genoeg kunnen bereiken.



De gemeente probeerde eerst samen met de organisator van een evenement in het pretpark de bestuurders op te sporen. Tijdens het pinksterweekend vindt in Movie Park traditioneel het Elite Cheerleading Championship plaats, waar duizenden deelnemers op afkomen.



Uiteindelijk bleek ingrijpen onvermijdelijk. Vier auto's werden weggesleept op kosten van de eigenaren. Daarnaast werden 74 boetes uitgedeeld voor fout parkeren. "In dit soort gevallen moet onmiddellijk worden gehandeld om de veiligheid van bezoekers te kunnen waarborgen", zegt een gemeentewoordvoerder.