Opnieuw problemen in zwemparadijs van Peter Gillis: water kleurt groen, locatie weer dicht

Nog geen drie weken na eerdere problemen is Zwemparadijs Hengelhoef in het Belgische Houthalen-Helchteren opnieuw gesloten. Bezoekers zagen zondagmiddag hoe het water in meerdere baden plots groen en bruin kleurde. Het subtropische zwembad, eigendom van ondernemer Peter Gillis, blijft nu zeker tot woensdag dicht.

Begin mei ontstond al ophef nadat een Nederlandse bezoeker beelden van vervuild zwembadwater en achterstallig onderhoud op social media had geplaatst. Toen bleek één van de filtersystemen defect. Het zwembad ging op 14 mei weer open, maar zondag doken opnieuw problemen op.

Het probleem deed zich voor in het grote zwembad en in het bad met de glijbanen. Badmeesters sloten de baden direct af met stoelen. bezoekers moesten het water verlaten. Uitbater Topcampings spreekt opnieuw over technische problemen met de filterinstallatie. Volgens een woordvoerder kwam er zand uit het filtersysteem in het water terecht.



Geen gevaar

Hij benadrukt dat er geen gevaar zou zijn geweest voor de volksgezondheid. Burgemeester Alain Yzermans liet het zwembad naar aanleiding van het incident opnieuw inspecteren. Hoewel de waterkwaliteit in orde zou zijn, is besloten om het volledige complex tijdelijk te sluiten voor aanvullend onderzoek.