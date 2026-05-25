Disneyland Paris

Disneyland Paris roept Disney-tas terug vanwege schadelijke stoffen

Disneyland Paris waarschuwt bezoekers voor een opvouwbare blauwe Disney-draagtas. Het item, met onder meer Mickey Mouse, Goofy en de Eiffeltoren erop, werd verkocht in de Disney-parken, de Disney-hotels en Disney Village. De shopper kan worden opgevouwen tot een klein opbergzakje.

Uit onderzoek blijkt dat er in het product te veel poly- en perfluoralkylstoffen zitten: chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. De wettelijke limieten worden overschreden. "Gebruikers worden daardoor mogelijk aan een gezondheidsrisico blootgesteld", meldt Disney.

PFAS zijn door mensen gemaakte chemicaliën die vaak gebruikt worden om materialen water- en vuilafstotend te maken. De terugroepactie geldt voor tassen verkocht tussen 17 november 2025 en 22 april 2026, bij in totaal zestien verschillende verkooppunten.



Opsturen

"Stop met het gebruik van het product", staat in een waarschuwing verspreid door de Franse overheid. "Breng het product terug naar het verkooppunt." Wie het souvenir terugbrengt naar Disneyland, ontvangt het volledige aankoopbedrag retour. Ook opsturen per post is mogelijk. De regeling geldt tot en met dinsdag 22 september 2026.