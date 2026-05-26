Toverland laat abonnementhouders korting bij elkaar gooien

Abonnementhouders van Toverland kunnen extra korting krijgen op souvenirs, maar daar moeten ze wel wat mee doen. Het Limburgse attractiepark lanceerde een speciale actie bij Mercado Lúdico, de betaalde spellengalerij in entreegebied Port Laguna. Wie goed is in ballen gooien, spaart automatisch voor korting.

Stickers kunnen verdiend worden bij het spelen van basketbal, tot en met zondag 28 juni. "Gescoord? Dan krijg je een sticker!", staat op een flyer die wordt uitgedeeld. Eén sticker is goed voor 5 euro korting in de shops. Met een volle stickerkaart loopt de korting op tot 30 euro.

Het gaat om een aanbieding exclusief voor Magic Members, zoals de abonnees van Toverland worden genoemd. Stickerkaarten kunnen ingewisseld worden in alle shops van het park, voor alle non-food-artikelen met uitzondering van attractiefoto's.