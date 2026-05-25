Fraude met tickets Disneyland Paris jarenlang onopgemerkt: verdachten verdienden duizenden euro's per dag

Disneyland Paris blijkt al jarenlang slachtoffer te zijn geweest van grootschalige ticketfraude. Acht verdachten, onder wie een medewerkster, moeten zich binnenkort voor de rechter verantwoorden wegens een omvangrijke zwendel met toegangsbewijzen voor het Europese Disney-resort.

Dat melden verschillende Franse media op basis van informatie van justitie. De verdachten werden maandag opgepakt. Het gaat om zes mannen en twee vrouwen tussen 25 en 51 jaar oud. Zij worden vervolgd voor onder meer oplichting en hulp bij illegaal verblijf in Frankrijk.

Het onderzoek liep sinds begin 2025. Rechercheurs ontdekten drie verschillende fraudemethoden. Zo kochten de verdachten gebruikte tickets op van bezoekers die het park verlieten, om ze vervolgens duurder door te verkopen aan nieuwe gasten.



45 minuten

Daarnaast maakten de betrokkenen gebruik van een opvallend lek in het ticketsysteem van Disneyland Paris. Volgens onderzoekers konden toegangsbewijzen tot 45 minuten na de eerste scan opnieuw gebruikt worden. Daardoor zouden dezelfde tickets meerdere keren per dag verkocht zijn.



Ook een 33-jarige Disney-medewerkster wordt verdacht van betrokkenheid. Zij werkte sinds 2012 voor Disneyland Paris. Justitie denkt dat ze interne informatie doorspeelde aan de groep. Daarnaast zou ze geholpen hebben bij het frauduleus doorverkopen van gratis entreekaarten voor personeel.



Opsporingsdienst

De Franse opsporingsdienst OLTIM, gespecialiseerd in mensensmokkel en illegale netwerken, spreekt van een zeer lucratieve operatie. Volgens onderzoeksleider Xavier Delrieu leverde de fraude "ongeveer 1000 euro per dag per persoon" op.



De praktijken zouden jarenlang bijna dagelijks hebben plaatsgevonden. In juli dit jaar moet de rechtszaak plaatsvinden.