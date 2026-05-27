Apenheul

Opvallende verandering in Apenheul: laatste vogelsoort verdwenen

Vandaag, 13.22 uur

In Apenheul zijn geen vogels meer te vinden. Het apenpark in Apeldoorn heeft afscheid genomen van de laatste vogelsoort in de collectie: de kuifseriema's. De dieren verhuisden eind maart naar een Franse dierentuin. Eerder verdwenen al onder meer hoornraven, nandoes, lori's en ibissen.

Een woordvoerster van Apenheul laat aan Looopings weten dat de kuifseriema's vertrokken zijn vanwege problemen met de huisvesting. "Er was geen geschikte plek beschikbaar om de dieren in de winter onder te brengen", vertelt ze.

De Zuid-Amerikaanse loopvogels verbleven jarenlang in de dierentuin. Ze waren onder meer te zien op het Apenboompad. Overigens richt Apenheul zich na het vertrek niet uitsluitend op apen. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld ook capibara's, schildpadden en vissen tegenkomen.

