Plopsaqua Landen-Hannuit

Zeventiger opgepakt na incident in waterpark Plopsa: man toont geslachtsdeel

Vandaag, 08.44 uur

In een waterpark van Plopsa is zaterdag een 71-jarige man opgepakt wegens ongepast gedrag. Hij zou in zwemcomplex Plopsaqua Landen-Hannuit, gelegen op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië, zijn geslachtsdeel hebben getoond aan andere bezoekers.

Dat heeft het parket van Luik bekendgemaakt. Het incident vond zaterdagmiddag plaats in het waterpark. De man, geboren in 1955, is volgens het parket al eerder in aanraking gekomen met justitie voor zedendelicten en de verkrachting van minderjarigen.

Hij werd zondagmorgen voorgeleid bij het parket van Luik, waar de zaak in onderzoek werd genomen. Plopsaqua Landen-Hannuit is één van de twee waterparken van de Plopsa Group in België. Het andere zwemparadijs van de groep bevindt zich bij Plopsaland Belgium in De Panne.

