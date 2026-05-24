Vechtpartij uitgebroken in Bobbejaanland: politie en ambulance ter plaatse

In Bobbejaanland is vandaag een grote vechtpartij uitgebroken. Dat melden verschillende ooggetuigen aan Looopings. Twee groepen bezoekers gingen met elkaar op de vuist. Dat gebeurde in de hal bij de overdekte achtbaan Revolution en een vestiging van Domino's Pizza, onderdeel van het parkdeel Adventure Valley.

Naast meerdere politiewagens moest ook minimaal één ambulance ter plaatse komen, vertellen bezoekers. In totaal zouden enkele tientallen personen betrokken zijn geweest bij de knokpartij. Eén van de groepen is onder begeleiding naar buiten gebracht.

Naar verluidt werden de vechtersbazen gevolgd door de andere groep, waarna de vlam buiten de parkgrens alsnog in de pan sloeg. Dat is nog niet bevestigd door Bobbejaanland: het management heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.



