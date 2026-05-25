Duinrell

Vechtpartij tussen twee groepen jongeren in Tikibad van Duinrell: uit voorzorg extra beveiliging

In het Tikibad van Duinrell heeft zaterdagavond een vechtpartij plaatsgevonden. Twee groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist in het overdekte zwemparadijs van het Wassenaarse attractiepark. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Het incident zorgde voor veel onrust onder bezoekers en personeel.

"Zij zijn zeker geschrokken, maar er is zeer goed opgetreden door onze beveiliging, supervisors en de politie", meldt een woordvoerder aan Looopings. Volgens hem lijkt er een directe aanleiding te zijn voor het conflict. "Wellicht was iedereen wat oververhit."

Over en weer vielen meerdere klappen. Over gewonden en aanhoudingen is nog niets bekend. De Haagse politie heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar. Uit voorzorg is voor zondag- en maandagavond gezorgd voor extra beveiliging bij het Tikibad.



Heel vervelend

Dat gebeurt in de hoop "de rust en orde te bewaken", aldus de voorlichter. "Voor onze gasten en collega's is dit echt heel vervelend om mee te maken", vult hij aan. "Zeker ook voor de medewerkers die ertussen springen totdat de politie er is."