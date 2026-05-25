Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Duinrell

Vechtpartij tussen twee groepen jongeren in Tikibad van Duinrell: uit voorzorg extra beveiliging

Vandaag, 10.01 uur

In het Tikibad van Duinrell heeft zaterdagavond een vechtpartij plaatsgevonden. Twee groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist in het overdekte zwemparadijs van het Wassenaarse attractiepark. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Het incident zorgde voor veel onrust onder bezoekers en personeel.

"Zij zijn zeker geschrokken, maar er is zeer goed opgetreden door onze beveiliging, supervisors en de politie", meldt een woordvoerder aan Looopings. Volgens hem lijkt er een directe aanleiding te zijn voor het conflict. "Wellicht was iedereen wat oververhit."

Over en weer vielen meerdere klappen. Over gewonden en aanhoudingen is nog niets bekend. De Haagse politie heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar. Uit voorzorg is voor zondag- en maandagavond gezorgd voor extra beveiliging bij het Tikibad.

Heel vervelend
Dat gebeurt in de hoop "de rust en orde te bewaken", aldus de voorlichter. "Voor onze gasten en collega's is dit echt heel vervelend om mee te maken", vult hij aan. "Zeker ook voor de medewerkers die ertussen springen totdat de politie er is."

Meer Duinrell
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be