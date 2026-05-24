Walibi Holland

Geen asielzoekers meer bij Walibi Holland: gemeente zet streep door noodopvang

Er komt een einde aan de tijdelijke asielopvang naast Walibi Holland. De nieuwe coalitie in de gemeente Dronten wil niet langer meewerken aan een winteropvang voor asielzoekers op het evenemententerrein bij het pretpark. Daarmee verdwijnt één van de grootste noodopvanglocaties van Nederland.

De afgelopen vier winters bood het terrein plek aan ongeveer 1250 mensen. Tussen oktober en april werden er tijdelijke woonunits geplaatst om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) deed daarvoor telkens een beroep op de gemeente en op de Walibi-directie.

In het nieuwe coalitieakkoord spreken VVD, Leefbaar Dronten en CDA af dat er "geen noodopvang meer komt" in Dronten. De partijen schrijven dat asielopvang "in balans moet zijn met de draagkracht van de samenleving en met wat bestuurlijk en praktisch uitvoerbaar is".



Overlastsignalen

De VVD voerde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen campagne tegen een nieuwe opvangperiode bij Walibi. Lijsttrekker Barry Hoogezand noemde het in februari al tijd dat andere gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen. De partij wees daarbij op overlastsignalen vanuit inwoners en ondernemers.



Dronten beschikt daarnaast al over een regulier asielzoekerscentrum aan de Vossemeerdijk. Daar is plek voor maximaal 1300 bewoners. Voor het COA betekent het besluit een nieuwe tegenvaller. De opvangorganisatie kampte ook afgelopen winter al met een tekort aan noodopvangplekken. Een woordvoerder noemt de situatie nog steeds nijpend.



Bright Nights

De opvanglocatie bij Walibi werd ieder jaar opgebouwd na afloop van het festivalseizoen. Op hetzelfde terrein vinden evenementen plaats als Lowlands, Defqon.1 en Opwekking. Bij Walibi zelf wordt 's winters sowieso rustiger. Onlangs werd bekend dat winterevenement Bright Nights na vier edities van de kalender verdwijnt.



Het wegvallen van het asielzoekerscentrum heeft ook financiële gevolgen voor het attractiepark: men ontving jarenlang een vergoeding van het COA. Toen directrice Mascha Taminiau in een interview gevraagd werd of het terrein beschikbaar werd gesteld vanwege "goede business" of maatschappelijke verantwoordelijkheid, koos ze voor de eerste optie.