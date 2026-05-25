Dierenpark De Oliemeulen

Ontsnapt honingbeertje duikt op in Tilburgse achtertuin: bewoners denken eerst aan aap

Bewoners van een huis aan de Thomas van Aquinostraat in Tilburg kregen afgelopen week onverwacht bezoek van een bijzonder dier. In hun achtertuin dook dinsdagavond een kinkajoe op, ook wel bekend als een honingbeertje. Het dier bleek ontsnapt te zijn uit Dierenpark De Oliemeulen, enkele honderden meters verderop.

De bewoners zagen in de schemering een dier met een lange staart rondlopen bij hun jacuzzi. Omdat het beest in het donker veel weg had van een aap, werd uit voorzorg de achterdeur op slot gedraaid. Daarna schakelden ze de dierenambulance in.

Medewerkers gingen op zoek in de tuin, maar het dier leek aanvankelijk verdwenen. Uiteindelijk werd duidelijk dat het ging om een kinkajoe: een klein roofdier uit Zuid-Amerika. Het dier was ontsnapt uit De Oliemeulen, een kleinschalig dierenpark in Tilburg.



Papiercontainer

Omdat het om een bijzondere diersoort ging, werd contact opgenomen met het park. Een medewerker van De Oliemeulen kwam vervolgens met een vangkooi naar de woning. Na een zoektocht met zaklampen werd het honingbeertje teruggevonden in een papiercontainer, verstopt tussen oud papier.



Volgens het dierenpark had het dier zelf het deksel van de container geopend. Daarna zou het in de bak zijn gaan rusten. Het honingbeertje werd uiteindelijk teruggebracht naar het park, waar een tweede kinkajoe op hem wachtte.



Primeur

De ontsnapping zorgde meteen voor een onverwachte primeur. De Oliemeulen bevestigde na het incident dat het park als eerste dierenpark in Nederland kinkajoes gaat tonen aan bezoekers. De dieren verblijven momenteel nog achter de schermen. Er wordt gewerkt aan een nieuw verblijf voor de nachtdieren.