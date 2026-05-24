Sanjes Safari

Dierenpark weer open na verwoestende brand: deze dieren overleefden het niet

Het Friese dieren- en speelpark Sanjes Safari is een dag na een grote brand alweer gedeeltelijk opengegaan. Het speelpark in Veenwouden ontvangt sinds donderdag opnieuw bezoekers, maar het dierengedeelte blijft voorlopig afgesloten. Inmiddels is ook duidelijk welke dieren zijn omgekomen bij de brand.

Het vuur brak woensdagochtend uit in een loods op het terrein van Sanjes Zoo, het dierenpark van Sanjes Safari. De brandweer schaalde snel op naar een grote brand. Een loods met daarin onder meer dierenverblijven en een natuurmuseum ging volledig verloren. Ook delen van zonnepanelen kwamen in de omgeving terecht.

Brandweerlieden kregen hulp van boeren uit de omgeving om voldoende bluswater aan te voeren. In een verklaring op Facebook laat het park weten dat het binnenverblijf en het museum compleet zijn verwoest. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.



Een poes

Sanjes Safari bevestigt nu dat onder meer cavia's, konijnen, geiten en een poes de brand niet hebben overleefd. "Daar zijn we erg verdrietig over, we hebben er alles aan gedaan om zo veel mogelijk dieren te redden", schrijft het park. Tijdens de brand ontsnapten ook meerdere dieren.



Volgens het management is het merendeel inmiddels weer gevangen. Alle overgebleven dieren zouden tijdelijk ergens anders zijn ondergebracht. "Veel dieren maken het gelukkig goed", meldde men donderdag al. "Sommige zijn wel gestresst en hebben tijd en rust nodig."



Op vakantie

Eigenaar Wimer Visbeek was op vakantie in Italië toen hij hoorde wat er was gebeurd. Hij keerde direct terug naar Nederland. Tegenover regionale media omschrijft hij de situatie als "een slechte film". Ook vertelt hij dat medewerkers enorm zijn geschrokken en dat de schade in de tonnen loopt.



Ondanks de ravage besloot Sanjes Safari het speelgedeelte donderdag alweer te openen, tegen een gereduceerd tarief. Het uitgebrande deel van het park is afgeschermd. "Kinderen zien geen enge dingen als ze bij ons komen spelen", aldus het park. Sanjes Safari hoopt het dierenpark vóór de zomervakantie weer toegankelijk te maken.



