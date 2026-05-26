Efteling

Efteling onthult naam en ontwerp van Raveleijn-attractie: nieuwe thrillride heet Ravenring

FOTO'S De Efteling opent komende winter een nieuwe attractie in de stijl van Raveleijn. In het themagebied bij de stuntshow wordt een thrillride neergezet met achttien gevleugelde voertuigen. Wie een ritje maakt, beleeft een vliegritueel in voertuigen geïnspireerd op raven. De mysterieuze zwarte vogels zijn onlosmakelijk verbonden met de wereld van Raveleijn.

Tot nu toe bestond het parkdeel, gelegen tussen Droomvlucht en Villa Volta, uit een showarena met een restaurant. De spektakelshow wordt op dit moment volledig vernieuwd, wederom in samenwerking met de Franse producent Puy du Fou. Even verderop - net buiten de stadsmuren - verrijst een mechanische Raveleijn-attractie. Die gaat Ravenring heten.

Per rit kunnen maximaal 36 bezoekers hun moed op de proef stellen in de Ravenring, door rond te cirkelen en op te stijgen. Dat gebeurt met een topsnelheid van ongeveer 40 kilometer per uur. Armen met hangende gondels glijden over een bruine ring met hoogteverschillen, waardoor een zwierende beweging ontstaat. Bovendien komt er een interactief element.



Hendel

Met behulp van een hendel bepalen passagiers zelf hoe schuin ze vliegen, tot een hoogte van zo'n 5 meter. "Hier worden de vliegkunsten en het uithoudingsvermogen op de proef gesteld", luidt de beschrijving. "Wie heeft lef genoeg om de magische stad Raveleijn te beschermen?" Volgens de Efteling zorgen de vloeiende bewegingen en kantelingen voor "spanning en sensatie".



Centraal in de ring staat het magische medaillon van gravin Halina. Verder is de molen versierd met vaandels en de vijf elementen uit de Raveleijn-verhalen: blauw voor water, rood voor vuur, groen voor hout, bruin voor aarde en paars voor metaal. Aan het einde van de rit ontdekken inzittenden welk element het beste bij hen past.



Minimumlengte

Het is de tweede infill-attractie in de Efteling in korte tijd: eerder deze maand opende Hooghmoed, met drie vrijevaltorens voor kinderen. De openingsdatum van Ravenring wordt op een later moment wereldkundig gemaakt. Wel is duidelijk dat men een relatief lage minimumlengte hanteert: de vliegervaring is toegankelijk voor iedereen vanaf 4 jaar met een lengte van minimaal 1 meter.











