Disneyland Paris

Vakbond probeert Disneyland Paris aan de schandpaal te nagelen, maar actie werkt compleet averechts

Een vakbond van Disneyland Paris heeft op social media onverwacht de lachers op de hand gekregen. Vakvereniging UNSA probeerde op X ophef te veroorzaken met foto's van een snack verkocht in een personeelsrestaurant: een vestiging van de keten Pret A Manger, achter de schermen. De prijs: 2,72 euro.

"Bekijk het goed, observeer, bewonder", schreef de bond dramatisch bij de beelden. "Twee hardgekookte eieren. Een paar blaadjes spinazie. Een plastic bakje van Pret A Manger. 2,72 euro." De organisatie benadrukte dat het product werd aangetroffen op de werkplek van een cast member. "Niet op een luchthaven..."

De boodschap leidde direct tot vele tientallen commentaren, al liep dat vermoedelijk anders dan de vakbond had gehoopt. Veel mensen beoordelen de prijs juist als normaal of zelfs goedkoop. "Dat is niet duur", reageerde iemand. "Waar is precies het schandaal?", liet een ander weten.



Stop met huilen

Ook verschenen tientallen opmerkingen van mensen die de kritiek overdreven vonden. "Stop met huilen", klonk het onder meer. Meerdere personen wezen erop dat het om een kant-en-klaar-product gaat op een locatie waar personeel, huur, elektriciteit en bevoorrading betaald moeten worden. "Je betaalt niet alleen voor het ei en de spinazie", aldus een commentator.



Sommige reacties waren ronduit spottend. "Koop zelf eieren en kook ze op de stoep", schreef een X-gebruiker. "Disney is duur? Echt waar?", merkte iemand cynisch op. Anderen vroegen zich af waarom werknemers niet gewoon eten van huis meenemen.



Opnieuw in de verdediging

Ook werd erop gewezen dat Disneyland Paris verschillende personeelsrestaurants heeft waar complete maaltijden rond de 5 euro kosten. 60 procent daarvan wordt vergoed door Disney zelf. UNSA ging vervolgens opnieuw in de verdediging.



De vakbond stelde dat het bericht niet bedoeld was als aanval op Pret A Manger zelf. Het echte probleem zou zijn dat het voedselaanbod in de restaurants regelmatig vroeg opraakt. "Wanneer de restaurants vanaf 14.00 uur leeg zijn en er na 17.00 uur niets meer over is, wordt een bakje van 2,72 euro ineens dé optie", aldus de bond.



