Nieuwe escape room in Waalwijk zit vol met pretparkverwijzingen, decors gebouwd door bekende leverancier

VIDEO Een nieuwe escape room in het Brabantse Waalwijk is een feest der herkenning voor pretparkfans. Op een steenworp van de Efteling opende afgelopen week Curiosa, een immersieve escape-ervaring van de firma Epic Escape Waalwijk. De makers steken hun liefde voor themaparken niet onder stoelen of banken: kenners zullen heel wat knipogen tegenkomen.

Dat begint al bij het decor. Een deel van de rekwisieten werd vervaardigd door de gerenommeerde Brabantse firma P&P Projects, bekend van decorwerk voor onder meer de Efteling, Disney en Universal Studios. "P&P is al vanaf het begin betrokken geweest bij Curiosa", vertelt mede-initiatiefnemer Maurice de Zeeuw aan Looopings.

Hij ontwikkelde de kamer samen met compagnon Roy Monden. In totaal werd er ruim 300.000 euro geïnvesteerd in het project. P&P Projects werkte onder meer aan decoratieve elementen voor grootschalige puzzels en andere prominente onderdelen. Men was ook verantwoordelijk voor de afwerking van meerdere ruimtes en meubels.



Tot leven brengen

Het decoratiebedrijf spreekt over "een volledig meeslepende ervaring waar je niet alleen een verhaal volgt, maar er ook middenin stapt". "We zijn er trots op deel te hebben uitgemaakt van de creatie van deze beleving en te hebben geholpen de fysieke wereld tot leven te brengen", aldus P&P.



De verhaallijn draait om Jeannette Gourmand, de eigenaresse van de bijzondere curiosaboetiek Le Corbeau. Een bekend gezicht: de rol wordt gespeeld door Marieke Roest, die we kennen als de actrice achter Virginie Charlatan in de making-of-video's van Danse Macabre in de Efteling.



Jeroen Verheij

Oplettende bezoekers kunnen daarnaast stemmen, video's en foto's herkennen van andere prominente pretparkfiguren. Zo hebben podcastmakers Paul Sprangers en Erwin Taets, radio-dj's Rob Janssen, Michiel Veenstra en Menno Barreveld, Toverland-woordvoerster Tessa Maessen, Efteling-ontwerper Jeroen Verheij en Efteling-theaterportier Luc van Laar hun medewerking verleend aan de escape room.



De soundtrack komt van componist Lorenzo Braun, die eerder voor Drievliet en Toverland werkte. Het spelen van Curiosa duurt ongeveer honderd minuten. De kamer is geschikt voor twee tot vijf personen. Zij betalen in totaal 215 euro op doordeweekse dagen of 225 euro in het weekend. Voor de komende maanden zijn al meer dan 250 boekingen binnen, weet De Zeeuw.