Originele borden uit Wildlands Emmen razend populair: bezoekers slaan massaal hun slag

VIDEO Bezoekers van Wildlands Adventure Zoo Emmen konden zondag exclusieve souvenirs op de kop tikken: originele borden uit het dierenpark. De actie bleek een schot in de roos. In één dag tijd verkocht de Drentse dierentuin 99 van de 119 aangeboden exemplaren.

De verkoop vond plaats bij souvenirwinkel De Expeditie. Het ging om gebruikte borden uit de afgelopen tien jaar, variërend van dierinformatie en waarschuwingsborden tot decoratieve themaborden en attractieverwijzingen. Van veel producten was er slechts één beschikbaar. Men sprak in de aankondiging al over "echte collector's items".

Dat leverde een hoop belangstelling op. Een woordvoerster van Wildlands laat aan Looopings weten dat meerdere bezoekers speciaal voor de actie naar Emmen kwamen. Uiteindelijk bleven twintig borden over, met name de grotere fotoborden. Wat daarmee gebeurt, is nog niet besloten. De verkoop vond vooralsnog eenmalig plaats ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Wildlands.



Gratis naar binnen

Dat jubileum wordt ook aangegrepen voor een andere actie: wie een voor- of achternaam heeft die klinkt als "tien", bijvoorbeeld Tinus, Tina of Martine, mag van 25 mei tot en met 25 juni gratis naar binnen op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.