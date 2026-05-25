Efteling

Video: nieuwe entertainmentact in de Efteling draait om krantenverkopers

VIDEO Krantenverkopers zijn op zoek naar schoorsteenvegers. Dat is in een notendop waar een nieuwe straatact in de Efteling om draait. Met het entertainment wordt ingespeeld op het verhaal achter Hooghmoed, de nieuwe familieattractie naast achtbaan Baron 1898.

Terwijl het verhaal achter de Baron in het teken staat van mijnwerkers op zoek naar goud, vervullen bezoekers in het geval van Hooghmoed de rol van schoorsteenvegers. De act bestaat uit twee acteurs: journalisten bij de krant 't Hooghste Woord, op zoek naar het laatste nieuws.

Passanten ontdekken al snel dat de medewerkers van de krant zich vooral bezighouden met de zoektocht naar schoorsteenvegers, voor de goudsmelterij van baron Gustave Hooghmoed. Ze spreken kinderen aan en er wordt getypt op een ouderwetse typemachine.



Fotopunt

Hooghmoed bestaat uit drie kleine vrijevaltorens, bedoeld voor een jonge doelgroep. De naam van het blad werd begin deze maand al gebruikt bij de officiële openingsceremonie van de attractie. Verder zette men een gigantische krant in als fotopunt tijdens het openingsweekend.



In de voorshow van Baron 1898 lag in het verleden een krant met de naam De Morgenstond: een verwijzing naar het gezegde "De morgenstond heeft goud in de mond". Die is inmiddels vervangen door een exemplaar van 't Hooghste Woord.