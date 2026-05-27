Avonturenpark Hellendoorn

Oude decors uit Avonturenpark Hellendoorn krijgen plekje in bijzondere jubileumexpositie

Vandaag, 15.29 uur

FOTO'S Voor een nieuwe jubileumtentoonstelling heeft Avonturenpark Hellendoorn bijzondere stukken uit het archief gehaald. Bezoekers krijgen tijdelijk de kans om oude decorstukken, verdwenen rekwisieten, historische foto's en nooit eerder vertoonde ontwerpen van dichtbij te bekijken.

Het Overijsselse pretpark bestaat negentig jaar in 2026. Ter gelegenheid van het jubileum is de oude voorshowzaal van de interactieve darkride Discovery Club getransformeerd tot een expositieruimte. De titel luidt Samen Plezier, Al 90 Jaar. Bezoekers treffen er decors, tekeningen, plattegronden, foto's, borden en souvenirs aan, aangevuld met enkele figuren.

Sommige objecten lagen jarenlang opgeslagen achter de schermen. Opvallende items zijn onder meer poppen van Roodkapje en de Wolf uit de verdwenen Sprookjestuin. Verder toont het park bijvoorbeeld een klassiek knoppenpaneel. De locatie wordt tijdens Halloween gebruikt voor spookhuis Château Cristal.

Zaterdagen en zondagen
De tentoonstelling is de komende weken geopend op zaterdagen en zondagen, van 11.00 tot 16.00 uur. Op doordeweekse dagen, als er veel schoolreisjes zijn, blijven de deuren dicht. Van zaterdag 4 juli tot en met zondag 16 augustus kunnen bezoekers er dagelijks terecht.

















