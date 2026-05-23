Pretparkbeurs IAAPA Expo keert terug naar Londen: grootste beursvloer ooit

De jaarlijkse pretparkbeurs IAAPA Expo Europe keert in september 2026 terug naar Londen. De organisatie spreekt over de grootste editie ooit. In evenementencomplex ExCeL London moet ruimte komen voor meer dan achthonderd exposanten, ruim 175 sprekers en tientallen presentaties over de toekomst van de attractiebranche.

De vakbeurs vindt plaats van dinsdag 22 tot en met donderdag 24 september. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu inschrijven. De Expo streek in 2022 ook al neer in de Britse hoofdstad. Dit keer mikt branchevereniging IAAPA op een beursvloer van ruim 21.000 vierkante meter: een groei van 50 procent ten opzichte van 2022.

Professionals uit de wereld van pretparken, dierentuinen, waterparken, resorts en andere vrijetijdsbedrijven komen tijdens het evenement samen om nieuwe producten en trends te bekijken. Op de beursvloer draait het onder meer om attractietechnologie, decorontwerp, operationeel management en oplossingen voor bezoekersbeleving.



Horeca

Daarnaast staan meer dan zestig educatieve sessies op het programma. Onderwerpen als duurzaamheid, veiligheid, leiderschap en de ontwikkeling van jonge professionals komen daarbij aan bod. Ook food and beverage krijgen dit jaar extra aandacht. IAAPA stelt dat horeca inmiddels goed kan zijn voor 30 tot 35 procent van de inkomsten van een pretpark.



Het randprogramma bestaat uit netwerkbijeenkomsten, lezingen en excursies. Zo zijn er rondleidingen achter de schermen bij Chessington World of Adventures en Legoland Windsor. Tijdens het traditionele Leadership Breakfast zijn er presentaties van Nederlander Wouter Dekkers van Momentum Leisure en Robert Dahl, directeur van de Duitse pretparkketen.



Grootste ledenbestand

IAAPA-directeur Peter van der Schans - ook een Nederlander - noemt de terugkeer naar Londen bijzonder. "Het Verenigd Koninkrijk heeft het grootste IAAPA-ledenbestand van Europa en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van trends binnen de indoor entertainmentsector", zegt hij.



"We zijn trots dat we hier onze grootste Expo ooit kunnen organiseren." De vorige editie van IAAPA Expo Europe vond plaats in Barcelona. Daar kwamen in september 2025 bijna 16.000 bezoekers uit 121 landen langs. Over vijf jaar, in 2031, keert de beurs terug naar Amsterdam.